SAT.1 Emotions 22:40 bis 23:30 Krimiserie Profiling Paris ... und ewig! F 2014 16:9 HDTV Rocher und Chloé suchen immer noch verzweifelt nach Fred und den anderen entführten Frauen. Um herauszufinden, wo sie sind, bleibt nur eines: Sie müssen Roze im Gefängnis aufsuchen. Der Besuch gerät schnell außer Kontrolle, und eine Gefängnisrevolte bringt alle in höchste Gefahr. In dem Tumult gelingt Roze die Flucht, doch Rocher weiß nun, wo er Fred suchen muss. Jetzt gilt es, schneller als der Verbrecher bei den entführten Frauen zu sein ... Schauspieler: Odile Vuillemin (Chloé) Philippe Bas (Rocher) Jean-Michel Martial (Lamarck) Vanessa Valence (Fred) Raphaël Ferret (Hyppolite) Valérie Dashwood (La Doc) Corinne Martin (Marilou Clément) Originaltitel: Profilage Regie: Alexandre Laurent Drehbuch: Sophie Lebarbier, Fanny Robert, Julien Teisseire Kamera: Jean-Philippe Gosselin Musik: Alexandre Fortuit Altersempfehlung: ab 16