Disney Channel 22:05 bis 22:35 Comedyserie Golden Girls Big Daddy USA 1986 HDTV Merken Blanche bekommt Besuch von ihrem Vater, den sie liebevoll "Big Daddy" nennt. Er hat eine Überraschung für sie und Blanche kann es kaum erwarten, dass er endlich damit herausrückt. Big Daddy verkündet schließlich, dass er Country-Sänger geworden sei und einen Auftritt in der Stadt habe. Als die Freundinnen in den Club kommen, um "Big Daddy" singen zu hören, müssen sie allerdings feststellen, dass er so schlecht ist, dass der Clubbesitzer seinen Auftritt gestrichen hat. Blanche bekommt Besuch von ihrem Vater, den sie liebevoll "Big Daddy" nennt. Er hat eine Überraschung für sie und Blanche kann es kaum erwarten, dass er endlich damit herausrückt. Big Daddy verkündet schließlich, dass er Country-Sänger geworden sei und einen Auftritt in der Stadt habe. Als die Freundinnen in den Club kommen, um "Big Daddy" singen zu hören, müssen sie allerdings feststellen, dass er so schlecht ist, dass der Clubbesitzer seinen Auftritt gestrichen hat. Während Blanche versucht, ihren Vater zu trösten, lässt der sich durch diesen kleinen Misserfolg nicht unterkriegen. Er hat wenigstens einen Teil seines Traumes verwirklichen können - und das ist mehr, als anderen Menschen jemals gelingt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rue McClanahan (Blanche Devereux) Betty White (Rose Nylund) Estelle Getty (Sophie Petrillo) Murray Hamilton (Big Daddy) Gordon Jump (Leonard) Bea Arthur (Dorothy Petrillo Zbornak) Peggy Pope (Gladys Barton) Originaltitel: The Golden Girls Regie: Terry Hughes Drehbuch: Barry Fanaro, Susan Harris, Mort Nathan Musik: Andrew Gold