ZDF neo 23:15 bis 00:45 Krimi Das Duo Wölfe und Lämmer D 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Marion Ahrens und Clara Hertz bekommen Einblick in das Leben dreier Paare, deren Schicksal eng zusammenhängt. Die kleine Nicole findet ihre Mutter Maike erwürgt im Schlafzimmer. Mario und Clara sprechen mit Ehemann Klaus Henning, der ihnen großes Familienglück vorheuchelt. Doch Maike war im Frauenhaus, weil sie geschlagen wurde. Dort trifft das Duo auf Raffaela, die von einem Liebhaber Maikes namens Volker Daut erzählt. Clara hegt von Anfang an großes Mitgefühl für Raffaela. Ihre Beziehung ist eine Tortur für die Frau und auch für deren Sohn Leo. Auch wenn ihr Freund Plöger sehr liebevoll sein kann und die drei auch viel miteinander lachen - Raffaela hat sich entschieden und wirft Plöger aus ihrer Wohnung. Währenddessen stellt das Duo Klaus zur Rede. Er gibt zu, dass ihm, weil Maike es provoziert habe, wenige Male die Hand ausgerutscht sei. Und er wusste auch von Maikes Liebhaber Volker. Viktor Ahrens ist auf E-Mails von Maike gestoßen, in denen steht, dass sie sich scheiden lassen wollte. Sie hat das Haus sowie erheblichen Unterhalt von Klaus verlangt. Damit hat er ein starkes Motiv. Doch die Beobachtungen einer Nachbarin führen zu Maikes Liebhaber Volker: Er und Maike hätten am Tag vor dem Mord heftig gestritten. Davon will Volker Daut allerdings nichts wissen. Das Jugendamt hat Raffaelas Sohn Leo in ein Heim gesteckt - wegen häufiger Abwesenheit der Mutter drohe Verwahrlosung. Clara macht sich große Sorgen. Dann ist auch noch Nicole verschwunden. Marions Gespräch mit Frau Daut bestätigt ihren Verdacht: Maike hat nicht mit Herrn, sondern mit Frau Daut gestritten. Dadurch ist auch diese verdächtig. Raffaela hat sich wieder auf Plöger eingelassen. Als der Mitarbeiter des Jugendamtes vorbeischaut, findet er grenzenlose Unordnung, Koksreste und eine halbnackte Raffaela vor. Aber Clara setzt sich trotz allem dafür ein, dass Leo wieder zu seiner Mutter kommt. Auf dem Parkplatz der Kripo wird das Duo bereits erwartet: von Nicole. Sie war wütend auf ihren Vater, weil er ihr den Ring ihrer Mutter weggenommen hat, den sie im Bad gefunden hatte. Clara holt Leo persönlich vom Jugendamt ab. Als sie mit ihm vor Raffaelas Wohnung steht, merkt sie, dass etwas nicht stimmt. Sie bringt Leo zu den Nachbarn und informiert das SEK. Im Haus hält Plöger Raffaela mit einer Pistole in seiner Gewalt. Er ist entschlossen zu Mord und Selbstmord, weil Raffaela sich endgültig von ihm trennen will. Kann Clara das Schlimmste verhindern? Und steckt Plöger womöglich auch hinter dem Mord an Maike? Das Duo findet heraus, dass er am Tag des Mordes in Hennings Haus war. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlotte Schwab (Marion Ahrens) Lisa Martinek (Clara Hertz) Peter Prager (Viktor Ahrens) Bernhard Piesk (Frank Düblin) Andreas Günther (Kai-Uwe Plöger) Patrycia Ziolkowska (Raffaela Mai) Stefan Kurt (Klaus Henning) Originaltitel: Das Duo Regie: Johannes Grieser Drehbuch: Norbert Ehry Kamera: Dragan Rogulj Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein Altersempfehlung: ab 16