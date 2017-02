ZDF 22:00 bis 23:35 Krimi Trapped - Gefangen in Island Folge: 1 ISL, D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Mordserie hält ein Dorf an der Küste Islands in Atem. Derweil schottet ein Schneesturm das Dorf immer mehr vom Rest der Welt ab. Das macht die Ermittlungen für Polizist Andri (Ólafur Darri Ólafsson) umso gefährlicher … Mit „Everest“ hat Regisseur Baltasar Kormákur bereits sein Gespür für Drama in der Kälte bewiesen. Eine Hauptrolle spielen die raue Landschaft und der heulende Soundtrack … 5 Filme, sonntags. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ólafur Darri Ólafsson (Andri) Nína Dögg Filippusdóttir (Agnes) Ilmur Kristjánsdóttir (Hinrika) Ingvar E. Sigurðsson (Ásgeir) Baltasar Breki Samper (Hjörtur) Pálmi Gestsson (Hrafn) Þorsteinn Gunnarsson (Eiríkur) Originaltitel: Ófærð Regie: Baltasar Kormákur Drehbuch: Sigurjón Kjartansson, Clive Bradley Kamera: Bergsteinn Björgúlfsson Musik: Jóhann Jóhannsson