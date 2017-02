3sat 22:30 bis 23:55 Komödie Giulias Verschwinden CH 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Während Giulia beim Frustshoppen einen Fremden trifft, mit dem sie ihren 50. Geburtstag verbringen möchte, sinnieren ihre Geburtstagsgäste angeregt über das Alter und zunehmende Jahrringe. Drehbuchautor Martin Suter ist durch seine geistreich-unterhaltsamen Kolumnen und Romane einem breiten Publikum bekannt. Er observiert in seinen pointierten Dialogen die Sehnsucht, ewig jung bleiben zu wollen - von der Pubertät bis ins Seniorenalter. Auch Jessica und Fatima, beide 14, shoppen - allerdings auf ihre Weise. Sie suchen ein Geburtstagsgeschenk und "finden" goldene Turnschuhe für den 18-jährigen Schwarm ihrer Herzen. Doch dem Ladendetektiv entgehen sie nicht. Cornelia und Max, die geschiedenen Eltern von Jessica, stehen vor den Trümmern ihres aufgeschlossenen Erziehungskonzeptes, als sie ihr Kind auf dem Polizeirevier abholen müssen. Wer ist schuld, dass die Tochter offensichtlich zu einer verlorenen Jugend gehört? Über den Verlust der Jugend schmollt derweil Leonie, die sich an ihrem 80. Geburtstag gegen ihre Tochter, gegen die Altersresidenz, die Konventionen und gegen das Altsein auflehnt und ihre eigene Geburtstagsparty genussvoll sabotiert. Regisseur Christoph Schaub, geboren 1958 in Zürich, hat sich autodidaktisch ausgebildet und realisiert seit 1984 Spiel- und Dokumentarfilme sowohl für das Fernsehen als auch für das Kino. Er ist der Regisseur der Publikumserfolge "Sternenberg" und "Jeune Homme". Sein letzter Film "Happy New Year" erhielt vier Nominierungen für den Schweizer Filmpreis und wurde unter anderem beim Internationalen Filmfestival in Moskau 2009 und in Locarno in der Sektion "Appellations Suisses" gezeigt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Corinna Harfouch (Giulia) Bruno Ganz (John) Stefan Kurt (Stefan) André Jung (Lorenz) Sunnyi Melles (Alessia) Daniel Rohr (Thomas) Teresa Harder (Lena) Originaltitel: Giulias Verschwinden Regie: Christoph Schaub Drehbuch: Martin Suter Kamera: Filip Zumbrunn Musik: Balz Bachmann Altersempfehlung: ab 6