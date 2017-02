Classica 22:35 bis 01:05 Oper Puccini, Madama Butterfly D 1974 Stereo 16:9 Merken Mirella Freni (Cio-Cio San), Plácido Domingo (Pinkerton), Christa Ludwig (Suzuki), Robert Kerns (Sharpless) und Michel Sénéchal (Goro) in der berühmten Verfilmung von Giacomo Puccinis Oper "Madama Butterfly"; die musikalische Leitung hat Herbert von Karajan. Jean-Pierre Ponnelle (1932-1988) war einer der erfolgreichsten Regisseure des modernen Musiktheaters. In dieser faszinierenden und ergreifenden Inszenierung setzte er alle typischen Stilmittel des Mediums Film ein, etwa Rückblenden, Zeitlupe und innere Monologe, bei denen die Sänger während ihrer Arien die Lippen nicht bewegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mirella Freni (Butterfly (Cho-Cho-San)) Plácido Domingo (F.B.Pinkerton) Christa Ludwig (Suzuki) Robert Kerns (Konsul Sharpless) Michel Sénéchal (Goro) Giorgio Stendoro (Fürst Yamadori) Marius Rintzler (Onkel Bonze) Originaltitel: Puccini, Madame Butterfly Drehbuch: Luigi Illica, Giuseppe Giacosa Kamera: Wolfgang Treu Musik: Giacomo Puccini