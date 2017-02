RTL Crime 22:35 bis 23:20 Krimiserie How to Get Away with Murder Absolution USA 2016 16:9 Dolby Digital Merken 2. Staffel, Folge 11: Annalise' neuester Mandant hatte sich eigentlich schon damit abgefunden, wegen Todschlags 15 Jahre im Gefängnis absitzen zu müssen, als sich die Mutter des Opfers meldet und eine mildere Strafe für den Mörder ihres Sohnes fordert. Währenddessen haben Annalise' Studenten noch immer mit den Ereignissen aus der Nacht von Sinclairs Tod zu kämpfen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Viola Davis (Annalise Keating) Billy Brown (Nate Lahey) Karla Souza (Laurel Castillo) Charlie Weber (Frank Delfino) Alfred Enoch (Wes Gibbins) Jack Falahee (Connor Walsh) Aja Naomi King (Michaela Pratt) Originaltitel: How To Get Away with Murder Regie: Bill D'Elia Drehbuch: Erika Harrison Kamera: Michael A. Price Musik: Photek Altersempfehlung: ab 12