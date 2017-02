Spiegel Geschichte 22:35 bis 23:25 Dokumentation Der Fall Kennedy D 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Dem Hoffnungsträger Kennedy sind nur 1036 Tage als Präsident gegönnt. Als er am 22. November 1963 in Dallas erschossen wird, legt sich lähmendes Entsetzen über die Welt. Die Bilder des Attentats haben sich unauslöschlich eingeprägt. Die genauen Umstände sind bis heute nicht ganz geklärt. Der Tod vor laufender Kamera markiert einen historischen Wendepunkt - und ist der Beginn einer Legenden- und Mythenbildung um das Leben und Wirken der Kennedys. Doch wer waren die Kennedys wirklich? Was macht ihre Faszination aus? Warum bildete sich ein solcher Mythos um JFK und seine Familie? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Fall Kennedy