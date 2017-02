Sky Sport 2 23:00 bis 00:45 Handball Handball: Velux EHF Champions League IFK Kristianstad (S) - Rhein-Neckar Löwen, Gruppenphase 11. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Was für ein Traumstart ins CL-Jahr 2017 für die Rhein-Neckar Löwen! Nachdem sie Titelverteidiger KS Kielce im Hinspiel bereits mit 34:26 aus der Halle geballert hatten, legten die Badener nun nach und bezwangen die Polen 28:25. Damit sind die Löwen (13 Punkte) nur noch einen Zähler von der Tabellenspitze entfernt. "Das war ganz stark", grinste Oliver Roggisch, der Sportliche Leiter: "Nach so einer langen Pause weiß man ja nie, wo man steht. Jetzt kann man sagen, dass dieses Spiel genau zur richtigen Zeit kam." Zur richtigen Zeit scheint auch das Spiel beim IFK Kristianstad zu kommen. Die Schweden sind Tabellenletzter der Gruppe B. Der nächste Zweier für den Deutschen Meister? Komment. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie