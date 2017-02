Sky Action 22:55 bis 00:35 SciFi-Film Last Days on Mars GB, IRL 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Noch 19 Stunden, dann soll das Forscherteam um Charles Brunel und Vincent Campbell (Elias Koteas, Liev Schreiber) von seiner Marsmission zur Erde zurückkehren. Die Stimmung ist gedrückt, denn die Suche nach außerirdischem Leben war nicht erfolgreich. Bis Wissenschaftler Petrovic (Goran Kostic) doch noch auf eine fremde Lebensform stößt - und damit die Hölle freisetzt. Denn der Mikroorganismus entpuppt sich als hoch ansteckender Erreger, der alle Infizierten in mörderische Zombies verwandelt. - Cleverer Sci-Fi-Schocker, der sein begrenztes Budget mit starken Bildern und enormem Einfallsreichtum mehr als wettmacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liev Schreiber (Vincent Campbell) Elias Koteas (Charles Brunel) Romola Garai (Rebecca Lane) Olivia Williams (Kim Aldrich) Johnny Harris (Robert Irwin) Goran Kostic (Marko Petrovic) Tom Cullen (Richard Harrington) Originaltitel: The Last Days on Mars Regie: Ruairi Robinson Drehbuch: Clive Dawson Kamera: Robbie Ryan Musik: Max Richter Altersempfehlung: ab 16