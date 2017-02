TNT-Serie 22:30 bis 23:15 Krimiserie Cold Case Recht und Gerechtigkeit USA 2007 16:9 Merken Ein Mann, der 1987 zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden ist, weil er irrtümlich des Mordes und Missbrauchs an seinem Sohn angeklagt wurde, sinnt auf Rache. Nach seiner Freilassung setzt er Lilly Rush und ihr Team unter Druck, indem er droht, jeden Tag einen Sexualstraftäter hinzurichten, bis der Mörder seines Sohnes endlich gefasst wird. Die Zeit läuft den Ermittlern davon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Tracie Thoms (Kat Miller) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Gattlin Griffith (Clayton Hathaway (1987)) Originaltitel: Cold Case Regie: David Barrett Drehbuch: Meredith Stiehm, Greg Plageman Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Michael A. Levine