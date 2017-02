Kinowelt 23:45 bis 01:40 Abenteuerfilm To end all Wars - Gefangen in der Hölle USA 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken Während des Zweiten Weltkriegs erobern die Japaner Singapur und nehmen eine Gruppe Alliierter gefangen. In einem Kriegsgefangenenlager mitten im thailändischen Dschungel erwartet die Soldaten die Hölle auf Erden. Unter unmenschlichen Bedingungen werden sie gezwungen, eine Bahnlinie zu bauen. Eine Flucht durch den gefährlichen Dschungel scheint hoffnungslos. Doch während sich die einen ihrem Schicksal fügen, lehnen sich andere gegen das brutale Regime auf. Der packende Antikriegsfilm mit Kiefer Sutherland ("24") und Robert Carlyle ("Trainspotting") erzählt die wahre Geschichte des ehemaligen Kriegsgefangenen Ernest Gordon, der seine traumatischen Erlebnisse in dem Buch "Im Tal des Kwai" verarbeitete. Besonders bewegend ist das Zusammentreffen Gordons mit dem japanische Aufseher Takashi Nagase 55 Jahre nach Ende des Krieges auf dem Friedhof der 'Bahnstrecke des Todes' am Ende des Films. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Carlyle (Maj. Ian Campbell) Kiefer Sutherland (Lt. Jim "Yankee" Reardon) Ciarán McMenamin (Capt. Ernest "Ernie" Gordon) Mark Strong (Dusty Miller) Sakae Kimura (Sgt. Ito) Masayuki Yui (Capt. Noguchi) James Cosmo (Lt. Col. Stuart McLean) Originaltitel: To End All Wars Regie: David L. Cunningham Drehbuch: Brian Godawa Kamera: Greg Gardiner Musik: John Cameron Altersempfehlung: ab 16