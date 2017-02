History 22:10 bis 22:50 Dokumentation Oak Island - Fluch und Legende Schacht des Schreckens CDN 2015 Stereo 16:9 Merken Craig, Drake und Jack erkunden Lot 6, ein Grundstück nahe der Mitte der Insel. Dieses gehörte einst einem ehemaligen Sklaven, der auf geheimnisvolle Weise zu einem der reichsten Männer im Nova Scotia des frühen 19. Jahrhunderts wurde. Mit dem Metalldetektor finden die Schatzsucher ein eigenartiges Objekt und stoßen auf eine sonderbare Steinformation. Rick, Marty und ihr Team wollen einen professionellen Taucher in den 10-X schicken. Doch zunächst soll noch ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug Bilder liefern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Curse of Oak Island Altersempfehlung: ab 12