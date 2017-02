ARTE 22:20 bis 00:10 Komödie Eine auswärtige Affäre USA 1948 Stereo SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken In dem verräucherten Schwarzmarkt-Club "Lorelei" singt die schöne und verführerische Erika von Schlütow vor begeisterten amerikanischen GIs von Schwarzmarkt-Lüsten und -Genüssen. Sie war im Krieg die Mätresse eines hochrangigen Nazischergen und muss sich jetzt als Nachtclub-Sängerin durchschlagen. Einer ihrer größten Bewunderer ist der amerikanische Besatzungsoffizier John Pringle, mit dem sie eine Affäre hat. Beide kommen dabei auf ihre Kosten: Er bringt ihr die begehrten Nylons, Kaffee, Schnaps und schützt sie; sie entschädigt ihn für seine Geschenke auf einer Matratze, die er am Brandenburger Tor gerade gegen die Geburtstagstorte seiner Verlobten eingetauscht hat. Pech für die beiden, dass in diesen Tagen amerikanische Kongressabgeordnete nach Berlin kommen, um das moralische Verhalten der Truppe zu untersuchen unter ihnen Phoebe Frost. Die fromme, biedere, durch und durch moralische Kongressabgeordnete aus Iowa ist schockiert von den "unsittlichen Verhältnissen", die sich ihr an jeder Straßenecke des amerikanischen Sektors offenbaren. Als sie dann noch herausfindet, dass eine berüchtigte Nazi-Künstlerin ungestraft vor ihren amerikanischen Brüdern auftreten kann, ist ihr klar, dass ein amerikanischer Offizier sie decken muss. Diesem will sie das Handwerk legen, und ausgerechnet John Pringle soll ihr dabei helfen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marlene Dietrich (Erika von Schlütow) Jean Arthur (Phoebe Frost) John Lund (John Pringle) Millard Mitchell (Rufus J. Plummer) Peter von Zerneck (Hans Otto Bürgel) Stanley Prager (Mike) William Murphy (Joe) Originaltitel: A Foreign Affair Regie: Billy Wilder Drehbuch: Billy Wilder, Charles Brackett, Richard L. Breen, Robert Harari Kamera: Charles B. Lang jr. Musik: Frederick Hollander Altersempfehlung: ab 12