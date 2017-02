Universal Channel 22:50 bis 00:55 Komödie The Birdcage - Ein Paradies für schräge Vögel USA 1996 Jean Poiret, Francis Veber, Edouard Molinaro, Marcello Danon Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der homosexuelle Nachtclubbesitzer Armand und Drag Queen Albert sind seit 20 Jahren ein eingepieltes Paar. Als "ihr" Sohn von seinen Hochzeitsplänen kündet, ist der Teufel los. Seine Auserwählte ist ausgerechnet die Tochter eines ultrakonservativen Senators, der selbst gerade in einen Skandal verwickelt ist. Auf Biegen und Brechen versuchen die beiden Schwulen nun, den Eindruck einer ganz normalen Familie zu erwecken... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Robin Williams (Armand Goldman) Gene Hackman (Sen. Kevin Keeley) Nathan Lane (Albert Goldman) Dianne Wiest (Louise Keeley) Dan Futterman (Val Goldman) Calista Flockhart (Barbara Keeley) Hank Azaria (Agador) Originaltitel: The Birdcage Regie: Mike Nichols Drehbuch: Elaine May Kamera: Emmanuel Lubezki Musik: Jonathan Tunick Altersempfehlung: ab 12