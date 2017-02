Animal Planet 22:30 bis 23:15 Dokumentation Das große Haustier-ABC Besondere Haustiere USA 2010 Merken Wie bekommt man Konflikte mit einem ausgewachsenen Stubentiger in den Griff? Worauf sollte jeder Katzenbesitzer achten? Gibt es Rassen, die für Familien besonders geeignet sind? Diese Dokumentarserie eröffnet vielfältige Einblicke in die Welt der Haustiere und liefert dabei spannende Fakten sowie verblüffende Hintergrundinformationen. Tierexperten, Verhaltensforscher und Biologen erklären, wie unsere tierischen Freunde im Wohnzimmer wirklich ticken und welche Kniffe helfen, wenn sanftmütige Samtpfoten zu Kratzbürsten mit Killerinstinkt mutieren - ein unterhaltsamer Ratgeber für alle Tierfreunde oder die, die es werden wollen! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Pets 101