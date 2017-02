ONE 00:15 bis 01:55 Krimi Tatort Tote Taube in der Beethovenstraße D 1973 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ein Mann bricht in der Beethovenstraße zusammen. Sein Mörder flüchtet. Der Tote, ein Privatdetektiv aus New York, war einem internationalen Erpresserring auf der Spur. Unterstützt von Zollfahnder Kressin übernimmt Sandy, des Toten Kompagnon, den Fall. Es gelingt ihm, sich in den Erpresserring einzuschmuggeln. Doch die Turbulenz des Kölner Karnevals macht den Fall immer verwirrender, undurchschaubarer und endet schließlich in einem finsteren, blutigen Alptraum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Glenn Corbett (Sandy) Christa Lang (Christa) Sieghardt Rupp (Kressin) Anton Diffring (Mensur) Stéphane Audran (Dr. Bogdanovich) Eric P. Caspar (Charlie Umlaut) William Ray (Luthini) Originaltitel: Tatort Regie: Samuel Fuller Drehbuch: Samuel Fuller Kamera: Jerzy Lipman Musik: Can, Irmin Schmidt