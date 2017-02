RTL TVI 20:50 bis 22:35 Sonstiges Cauchemar en cuisine Stereo Merken C'est à Gardonne, en Dordogne, que Philippe Etchebest a été appelé pour venir en aide à Vincent et Marina. Ce couple originaire de Bretagne a tout quitté il y a 6 mois et investi toutes ses économies pour s'offrir le restaurant de leurs rêves ! Mais depuis leur arrivée, leur affaire s'effondre jours après jours. Face à ces difficultés, Vincent, le chef, a complètement baissé les bras ; et sa compagne Marina est complètement perdue et ne sait plus quoi faire. Non seulement leur couple est en péril, mais ils sont également dos au mur : ils risquent de tout perdre et de se retrouver à la rue avec leurs deux enfants. Philippe Etchebest est donc leur dernier espoir, mais la tâche va s'avérer extrêmement difficile : en plus de l'inexpérience de Marina en salle, le chef va se heurter au manque de motivation de Vincent : buffet mal tenu, toiles d'araignées dans les cuisines, produits périmés dans les frigos... Philippe va devoir tenter de lui redonner le goût pour la cuisine !... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Philippe Etchebest Originaltitel: Kitchen Nightmares