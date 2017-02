Niederlande 1 20:20 bis 21:20 Sonstiges Boer zoekt Vrouw Internationaal NL 2017 HDTV Merken Vijf boeren met zeer uiteenlopende karakters, verschillende landen, totaal andere bedrijven. Met één overeenkomst: alle vijf hunkeren ze naar de liefde. Boer zoekt Vrouw Internationaal wijkt af van de reguliere uitzendingen. De vijf boeren die zich voorstellen aan het publiek worden gedurende de hele reeks gevolgd, er valt niemand af. Ze ontmoeten tien briefschrijfsters tijdens een speeddate in Nederland, gaan op dagdate en vervolgens gaan de drie vrouwen van hun keuze mee naar de boerderij in het buitenland. Hier leren ze elkaar steeds beter kennen. De vrouwen maken kennis met het boerenleven, de omgeving en de cultuur waarin de boer leeft en werkt. Aan het eind van de week maakt de boer z'n keuze: van welke vrouw gaat z'n hart sneller kloppen? Met wie ziet hij een toekomst voor zich? Deze vrouw gaat met de boer mee op citytrip in eigen land. In Google-Kalender eintragen Moderation: Yvon Jaspers Originaltitel: Boer zoekt vrouw internationaal