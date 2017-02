Sat.1 13:00 bis 14:00 Dokusoap Die Ruhrpottwache D 2017 16:9 HDTV Merken Notruf aus dem Puff! Eine Mitarbeiterin erklärt den Beamten, dass ein Mann hereingestürmtist und einen Kunden nur in Unterhose bekleidet in sein Auto gezerrt hat. - Ein Spielautomat wurde geplündert. Daneben lag ein Betrunkener mit jede Menge Kleingeld, doch ein Teil der Beute fehlt. Will jemand etwa dem alkoholisierten Mann die Tat anhängen? Denn der Betrunkene ist auf Bewährung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Ruhrpottwache