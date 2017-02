ORF 3 10:20 bis 11:20 Reportage Land der Berge Die Bergretter: Am Limit zwischen Schnee und Eis Die Bergretter: Am Limit zwischen Schnee und Eis A 2014 Merken ORF Journalist und Filmemacher Markus Voglauer, - einem breiteren Publikum als Moderator von Treffpunkt Medizin auf ORF III - bekannt, hat sich einen Jugendtraum erfüllt: Jahrelang bereits im Rettungsdienst tätig und als gebürtiger Tiroler auch ein Mann der Berge hat er über einen Zeitraum von zwei Jahren die Bergrettungsausbildung in Tirol absolviert und gleichzeitig an insgesamt 40 Drehtagen seine ( Grenz- )Erfahrungen und Eindrücke filmisch festgehalten.Zwei Kameramänner, Manuel Fürntrath und Wout Georg Kichler, gestalteten in dieser Zeit die spektakulären Aufnahmen und naturgewaltigen Bilder des Films.Die Dokumentation zeigt die einzelnen Ausbildungsschritte und die physischen und psychischen Grenzen, an die zukünftige Bergretter dabei gelangen. Denn dasDienstleistungsspektrum der Bergrettung ist weit gefächert: Die Tiroler Bergrettung zählt zudem weltweit zu den innovativsten und modernsten Alpinrettungsdiensten, sowohl im Hinblick auf Bergetechnik, als auch alpinmedizinisch, so eine Erkenntnis der Filmemacher.Darüber hinaus kommt die menschliche Dimension im Film nicht zu kurz, denn gerade die tiefen Einblicke bezüglich Emotionen, Überlegungen und Motivationsgründen der einzelnen Bergretter und die Schilderung von Einsatzerlebnissen zeigen Menschen unterschiedlicher Herkunft, die nicht nur eine große Liebe zu ihren Bergen haben, sondern Anderen in kritischen Notsituationen unmittelbar und kompetent helfen wollen.Die Dokumentation in Spielfilmformat spannt ihren erzählerischen Bogen über alle Jahreszeiten, geografisch quer durch Tirol und handelt zum überwiegenden Teil im hochalpinen Gelände.Einprägsame Bilder, große Emotionen und umfassende Sachkenntnis nehmen den Zuschauer mit auf eine Reise ans Limit, von der die nächste Begegnung mit der Natur in den Bergen nicht unberührt bleibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Land der Berge