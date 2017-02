RTL TVI 22:35 bis 23:20 Sonstiges Top Chef, les secrets des grands chefs La pomme Stereo Merken Ce soir, dans " Les secrets des grands chefs ", vous allez tout savoir sur la pomme ! Quels sont les vertus et les bienfaits d'un des produits préférés des Français - Comment la cuisiner pour la proposer dans de simples et délicieuses recettes sucrées ou salées - Comment les plus grands chefs la subliment-ils dans des plats gastronomiques - Nous partirons au pays de la pomme, la Normandie, et plus précisément à Caen rencontrer un spécialiste : le chef étoilé Anthony Caillot. Il nous ouvre exceptionnellement les portes de ses cuisines et nous dévoile son étonnante recette de pomme et de noix de Saint-Jacques. Jean-François Bury, champion du monde traiteur et candidat Top Chef 2017, nous propose ensuite une version gastronomique du boudin aux pommes qui devrait réjouir vos invités, même les plus jeunes ! À refaire chez vous ! Nous reviendrons également sur les plus belles recettes à base de pomme des 7 saisons de Top Chef et notamment celles des gagnants des deux dernières éditions : Xavier Pincemin et Xavier Koenig. Ce soir, vous saurez tout du " fruit défendu " qui, depuis bien longtemps, ne l'est plus en cuisine... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Stéphane Rotenberg