ATV 2 22:15 bis 00:04 Horrorfilm The Woods USA, GB, D 2006 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Amerika, 1965: Die junge Pyromanin Heather wird zur Besserung in ein ländliches Internat in den Wäldern von New England gebracht. Sie besitzt übernatürliche Begabungen, hört Stimmen und kann schwere Steine nur mit Hilfe ihrer Willenskraft ausbalancieren. Schnell zieht sich der Neuankömmling den Unmut der angesehenen Samantha zu, die sich bald zu ihrer Intimfeindin entwickelt. Doch eigentlich wollte sie Heather nur warnen. Denn es gibt Gerüchte, dass Schülerinnen mit besonderen Begabungen des Nachts scheinbar spurlos aus dem Internat verschwinden. Um den guten Ruf der Bildungseinrichtung nicht zu beschädigen, besteht für die Schulleiterin Mrs. Traverse Handlungsbedarf?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Agnes Bruckner (Heather) Emma Campbell (Alice Fasulo) Bruce Campbell (Joe Fasulo) Patricia Clarkson (Ms. Traverse) Lauren Birkell (Marcy Turner) Jane Gilchrist (Ms. Cross) Catherine Colvey (Ms. Leland) Originaltitel: The Woods Regie: Lucky McKee Drehbuch: David Ross Kamera: John R. Leonetti Musik: John C. Frizzell, Jaye Barnes-Luckett Altersempfehlung: ab 16