RTL Plus 22:40 bis 23:30 Krimiserie Hinter Gittern - Der Frauenknast Herzklopfen D 1999 Stereo Merken Susanne hat den Eindruck, dass Walter Nina negativ beeinflusst. Es kommt zu einem Streit zwischen den beiden, der nach einer Eskalation sogar dazu führt, dass die tief gekränkte Walter Susanne die Freundschaft kündigt. Susanne stellt bald fest, dass Walter es ernst meint und sie fortan schneidet. Auch Nina ist von ihrer Mutter enttäuscht und kommt kaum mehr zu Besuch. Ausgerechnet in dieser Situation legt Jutta Susanne und Walter in eine gemeinsame Zelle. Nach heftigen Auseinandersetzungen kommen die beiden unfreiwilligen Zellengenossinnen einander überraschend wieder näher. Auf einen Kuss folgt schließlich eine leidenschaftliche Liebesnacht... Elke Meier wird in Reutlitz eingeliefert. Die junge bürgerliche Frau hat ihre Verurteilung noch kaum realisiert und wird mit dem harten Gefängnisalltag nicht fertig. Mutz kümmert sich liebevoll um den verstörten Neuzugang - nicht ahnend, dass Elke Schuld am Tod des kleinen Felix, Mutz' Enkel, ist. Mona hat unterdessen eine neue Geschäftsidee: Sie will in der gefängniseigenen Schneiderei heimlich gefälschte Markenlabels in Billigkleidung einnähen. Es gelingt ihr tatsächlich, Conny, Blondie und sich selbst für den Dienst in der Schneiderei einteilen zu lassen und den Wäschereifahrer zu bestechen. Dem Start des neuen Unternehmens scheint nichts mehr im Weg zu stehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katy Karrenbauer (Christine Walter) Barbara Freier (Uschi König (Strauss)) Cheryl Shepard (Susanne Teubner) Isabella Schmid (Ilona "Lollo" Kühne) Brigitte Renner (Margarethe "Mutz" Korsch) Annette Frier (Vivien "Vivi" Andraschek) Egon Hofmann (Peter Kittler) Originaltitel: Hinter Gittern - Der Frauenknast Regie: Rolf Wellingerhof Drehbuch: Joachim Kosack