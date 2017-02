SWR 22:00 bis 22:30 Quiz Sag die Wahrheit Die SWR Rateshow D 2017 Stereo Dolby 16:9 Merken Die drei Herren in Runde eins haben ein Pokerface auf. Sie sind so undurchdringlich wie die Fasnetsmasken, die einer von ihnen schnitzt. Die Lindenholz-Larven sind sehr beliebt bei den Narrenzünften des Südwestens, denn sie drücken nicht. Sie werden individuell angepasst. In Runde zwei entführen uns drei Damen in die Welt von Romy Schneider. Denn die Echte lebt in Romys damaliger Berliner Wohnung und sie besitzt sogar deren Mobiliar, Schmuck, Kleider und ihre Stasi-Akte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Antwerpes Gäste: Gäste: Kim Fisher, Ursula Cantieni, Pierre M. Krause, Smudo Originaltitel: Sag die Wahrheit