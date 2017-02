ONE 22:05 bis 22:25 Diskussion Falco sitzt Modell beim Malerfürsten Ernst Fuchs A 1987 Stereo 16:9 Merken Der bekannte österreichische Maler Ernst Fuchs (1930 - 2015) portraitierte FALCO 1987 in seinem Wiener Atelier in der Fuchs-Villa. Hier saßen dem Malerfürsten neben Falco viele andere berühmte Persönlichkeiten gegenüber, wie z. B. Placido Domingo, Edward Teller oder Oskar Werner. Als renommierter Maler, Graphiker, Bildhauer, Bühnenbildner, Architekt, Komponist und Designer pflegte Ernst Fuchs Freundschaften mit den ganz Großen der Szene. Der Dialog, den Falco und Ernst Fuchs während des Malens führten, wurde aufgezeichnet und anlässlich des 50. Geburtstages von Falco im ORF ausgestrahlt. ONE zeigt diesen Dialog als Hommage an Falco in zeitlicher Nähe zu seinem 60. Geburtstag (19. Februar 1957) in Verbindung mit dem Spielfilm: Falco - Verdammt, wir leben noch! (Premiere in ONE) In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Falco sitzt Modell beim Malerfürsten Ernst Fuchs