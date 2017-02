Tele 5 22:50 bis 01:00 Actionfilm Once Upon a Time in Vietnam VIE 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken In einem asiatischen Land irgendwo zwischen Vergangenheit und Gegenwart macht der desillusionierte Kriegermönch Bao im Auftrag eines mächtigen Geheimbundes Jagd auf abtrünnige Kameraden wie etwa die ehemalige Ausnahmekämpferin Ahn. Die lebt seit Jahren unerkannt an der Seite eines braven Bäckers mit einem kleinen Sohn in einer Provinzstadt, als Bao auftaucht und sie mit der Vergangenheit konfrontiert. Als die Stadt bedroht wird von einer mächtigen Gangsterbande, legen Bao und Ahn noch einmal gemeinsam los. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dustin Nguyen (Master Dao) Ngo Thanh Van (Anh) Roger Yuan (General Long) Thai Hoa (Hien) Hieu Hien (Huy) Ngoc Diep (Van) Phi Thanh Van (Lan) Originaltitel: Lua Phat Regie: Dustin Nguyen Drehbuch: Dustin Nguyen Kamera: Wych Kaosayananda Musik: Rajan Khanijaon Altersempfehlung: ab 16