Pro7 MAXX 22:00 bis 22:55 SciFi-Serie Zoo Attacke der Ameisen USA 2016 Dolby Digital HDTV Neue Folge Merken Kovacs, der mutierte Mann, ist tot und das Team hat kein Untersuchungsobjekt mehr. Alle sind wütend auf Dariela, nur Abraham zeigt Verständnis. Eleanor Lewis ruft aus Genf an und bestellt das Flugzeug dorthin, weil sie dem Team etwas Vertrauliches mitteilen will. Inzwischen hat General Davies die Leitung von Projekt Noah übernommen und will es um jeden Preis umsetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Wolk (Jackson Oz) Kristen Connolly (Jamie Campbell) Nonso Anozie (Abraham Kenyatta) Nora Arnezeder (Chloe Tousignant) Alyssa Diaz (Dariela Marzan) Josh Salatin (Logan) Billy Burke (Mitch Morgan) Originaltitel: Zoo Regie: Steven A. Adelson Drehbuch: Jay Faerber, Rebekah F. Smith Kamera: Craig Wrobleski Musik: Chris Tilton Altersempfehlung: ab 12