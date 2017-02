RTL Passion 22:05 bis 22:30 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 Merken Maren ist stinksauer, weil sich die Motorroller-Anzeige mit ihrem erotischen Foto im Internet explosionsartig verbreitet. Erst als sie im Mauerwerk plötzlich viel mehr Trinkgeld, Komplimente und Telefonnummern bekommt, findet Maren an ihrer neuen Bekanntheit langsam Gefallen. Und zwar umso mehr, je stärker Alexander unwillkürlich eifersüchtig zu werden beginnt... Emily ist konsterniert, als Paul sich nach ihrem Date einfach verabschiedet, ohne ihr weitere Avancen zu machen. Argwöhnisch vermutet sie gegenüber Jasmin, dass Paul doch noch an Eva hängt, und zeigt ihm fortan die kalte Schulter. Paul dämmert, dass Emily etwas in den falschen Hals bekommen hat, und stellt klar, dass er es langsam angehen lassen wollte, schon aus Rücksicht wegen Tayfun. Berührt gibt Emily Paul doch noch eine Chance... Während Sophie endlich Abschied von Leni nehmen kann, verfestigt sich in Leon die Idee, zu Vince in die USA zu reisen. Als Sophie von seinen Plänen erfährt, hat sie Angst, Leon endgültig zu verlieren. Mit Johns Hilfe kämpft Sophie um ihre Liebe und lotst Leon zu dem Ort, wo er einst um sie gekämpft hat... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten