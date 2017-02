RBB 22:15 bis 23:45 Krimi Polizeiruf 110 Gier DDR 1986 20 40 60 80 100 Merken Winfried, Carlheinz und Bernd sind drei ungleiche Brüder. Winfried, der älteste, ist ein Lebemann und Liebling der Frauen und ständig in dunkle Geschäfte verwickelt. Carlheinz ist vorbestraft, aber in den letzten drei Jahren nicht rückfällig geworden. Er arbeitet als Beifahrer in einer Möbelfirma. Da er nach der Haft eine vermögende Frau geheiratet hat, scheint seine Existenz gesichert. Der Bruder Bernd ist geschieden und hat eine Kneipe übernommen, in der sich die drei gelegentlich treffen. Winfried hat nicht viel für seinen etwas naiven Bruder Carlheinz übrig. Als Winfried jedoch in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten kommt, wendet er sich an Carlheinz' Frau. Doch sie ist nicht bereit, ihm zu helfen. Wenig später findet man sie erwürgt in ihrer Wohnung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Borgelt (Hauptmann Fuchs) Jürgen Frohriep (Oberleutnant Hübner) Andreas Schmidt-Schaller (Leutnant Grawe) Klaus Nietz (Polizeiobermeister Kubusek) Rolf Mey-Dahl (Winfried Dosse) Uta Schorn (Uschi Dosse) Günter Junghans (Heinz Dosse) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Hans Knötsch Drehbuch: Hans Knötsch Kamera: Siegfried Mogel Musik: Karl-Ernst Sasse