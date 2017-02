TLC 22:10 bis 23:10 Dokusoap Mein peinlicher Sex-Unfall Das Wundermittel USA 2016 Merken Emily ist im neunten Monat und möchte, dass ihr Baby endlich kommt. Nach etlichen Versuchen, die Wehen anzuregen, geht sie auf den Vorschlag ihres Freundes Danny ein, es mal mit Sex zu probieren. Das scheint wahre Wunder zu wirken, denn einen Fingerschnipp später sitzt das Pärchen erwartungsvoll in der nächsten Klinik. Doch wo bleibt das Baby? Krankenschwester Rachel Yates nimmt einen sonderbaren Patienten auf. Es handelt sich um einen verbrecherjagenden Superhelden, der ständig bewusstlos wird. Sie will die Ursache für die plötzlichen Ohnmachtsanfälle herausfinden und erfahren, was sein Supergirl damit zu tun hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sex Sent Me to the ER