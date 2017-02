SAT.1 Gold 22:15 bis 00:05 Krimi Der Bulle von Tölz: Süße Versuchung D 2004 20 40 60 80 100 Merken Ein Mann stirbt ausgerechnet in dem Moment, als er sich in einem Bordell mit einem Mädchen vergnügt. Um unangenehme Fragen zu vermeiden, will der Bordellinhaber Arno Aschauer zusammen mit Charlie Meisriemel den Toten beseitigen. Unglücklicherweise geraten die beiden dabei in eine Verkehrskontrolle und töten versehentlich den dort anwesenden Polizisten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ottfried Fischer (Benno Berghammer) Katerina Jacob (Sabrina Lorenz) Ruth Drexel (Resi Berghammer) Jochen Striebeck (Weihbischof Strobl) Johann von Bülow (Pater Matthias) Guntbert Warns (Anton Grill) Norbert Heckner (Dr. Sprung) Originaltitel: Der Bulle von Tölz Regie: Werner Masten Drehbuch: Ralph Werner Kamera: Reiner Lauter Musik: Uli Kümpfel Altersempfehlung: ab 12