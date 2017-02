SAT.1 Emotions 23:50 bis 00:35 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 14 D 2011 16:9 HDTV Merken Die riskante Behandlungsmethode für Daniela Schneider bringt weiter nicht den gewünschten Erfolg. Ein Herzstillstand ist stattdessen die Folge der zweiten Sitzung! Was kann das Mädchen jetzt noch retten? Zusammen mit Markus findet Stefan tatsächlich eine Alternative. Aber das Medikament, auf dem alle Hoffnungen ruhen, ist in Deutschland nicht zugelassen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Bojana Golenac (Stella Bennini) Jan Hartmann (Dr. Stefan Jung) Martin Kaps (Ralf Borowski) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Daniel Anderson, Tanja Roitzheim Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Stefan Krause, Marc Sill Musik: Curt Cress