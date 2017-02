Disney Channel 22:15 bis 22:45 Comedyserie Die Nanny Schulfreunde USA 1994 HDTV Merken Brighton hat sich mit seiner Schulkameradin Brooke für ein wissenschaftliches Projekt zusammengeschlossen. Sie möchte gerne, dass Brighton sie zum Tanzabend begleitet, doch Brighton hat keine Lust, mit ihr auszugehen und brüskiert sie im Schulflur vor den Anderen. Fran, die die Szene miterlebt hat, beschimpft ihn auf der Heimfahrt im Taxi fürchterlich. Pech, dass ihr Taxifahrer ausgerechnet der junge Mann ist, den Fran und ihre Kameraden früher in der Schule immer gequält haben. Brighton dreht den Spieß deshalb um und überredet Fran dazu, sich mit dem Taxifahrer Jeffrey zu verabreden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fran Drescher (Fran Fine) Charles Shaughnessy (Maxwell Sheffield) Edward Davis Wood jr. (Butler Niles) Lauren Lane (C.C. Babcock) Nicholle Tom (Maggie Sheffield) Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield) Madeline Zima (Grace Sheffield) Originaltitel: The Nanny Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Lisa Medway Kamera: Mikel Neiers Musik: Timothy Thompson Altersempfehlung: ab 6