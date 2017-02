MDR 22:05 bis 23:03 Talkshow Fakt ist! Aus Dresden Grippe, Masern, TBC - die unterschätzte Gefahr Grippe, Masern, TBC - die unterschätzte Gefahr D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Die Grippe wütet in Deutschland. Dieses Mal mit Zehntausenden Erkrankten so heftig, dass das öffentliche Leben davon beeinträchtigt ist. Krankenhäuser sind überlastet, sodass OPs verschoben werden müssen, der Nahverkehr läuft eingeschränkt und öffentliche Einrichtungen wie Arbeitsämter und Banken müssen tageweise schließen. Wie konnte sich die Grippe trotz vorhandener Impfung so stark ausbreiten? Aber nicht nur sie ist auf dem Vormarsch. Eigentlich als "besiegt" geltende Infektionskrankheiten wie Masern, Keuchhusten und TBC sind in unseren Breiten wieder angekommen. Wie konnte das passieren? Fachleute warnen, dass unser Gesundheitssystem nicht ausreichend auf den Ernstfall vorbereitet ist. Es sei nur eine Frage der Zeit ist, bis wir von größeren Seuchen heimgesucht werden. Bei Ebola und EHEC war es demnach eher Glück, dass es uns nicht schlimmer getroffen hat. Welche Bedrohungen bestehen aktuell? Wo gibt es Defizite in der staatlichen Vorsorge und Betreuung? Und was kann der Einzelne selbst tun, um sich zu schützen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Andreas F. Rook Gäste: Gäste: Prof. Antje Bergmann (Hausärztin und Professorin für Allgemeinmedizin TU Dresden), Prof. Alexander S. Kekulé (Arzt und Biochemiker, Uni Halle-Wittenberg), Dr. Ute Teichert (Leiterin der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen), Marian Wendt (CDU, Bunde Originaltitel: Fakt ist!