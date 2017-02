ZDF neo 23:30 bis 00:25 Krimiserie Silent Witness Folge: 155 Gefallene Engel GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken Die drei Rechtsmediziner Nikki, Jack und Thomas sind mit ihrem kriminalistischen Gespür Mördern auf der Spur. Sie finden jede noch so kleine, dabei oft entscheidende Spur. Ein Obdachloser wird im Bahnhof von der U-Bahn überrollt. Gesehen hat diesen Vorfall Lana Sutherland. Sie erzählt Nikki und Jack, was passiert ist. Gleichzeitig verheimlicht sie aber, dass sie danach den Obdachlosen Owen vor dem Bahnhof kennengelernt hat. Zwischen Lana und Owen entsteht eine Liebesbeziehung. Owen will Lana helfen, ihr Kind, das zur Adoption freigegeben wurde, zu finden. Währenddessen werden weitere Menschen in der Stadt ermordet. Die einzige Verbindung zwischen den Morden ist, dass alle Opfer an derselben U-Bahn Station waren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emilia Fox (Dr. Nikki Alexander) David Caves (Dr. Jack Hodgson) Richard Lintern (Dr. Thomas Chamberlain) Liz Carr (Clarissa Mullery) Thomas Aldridge (Sergeant Ross) Lasco Atkins (Homeless man) Heather Coombs (Underground Manager) Originaltitel: Silent Witness Regie: Craig Viveiros Drehbuch: Graham Mitchell Kamera: James Friend Musik: Sheridan Tongue