Phoenix 22:15 bis 23:00 Talkshow Unter den Linden Trump, Putin, Erdogan - Herrschaft der Autokraten? D 2017

Wie jedes Jahr trifft sich wieder die Welt in München, um über die globale Sicherheit zu sprechen. Regierungsvertreter der wichtigsten Weltmächte kommen zusammen und formulieren ihre sicherheitspolitischen Forderungen und Ziele. In den vergangenen Jahrzehnten waren hier die Rollen klar verteilt. Die bipolare Welt der Nach-Wendezeit kannte mit den USA nur noch eine Supermacht - und die beanspruchte, gleichzeitig die Führungsmacht des Westens und der freien Welt zu sein. Der Westen als Wertegemeinschaft orientierte sich an den USA und begab sich nur allzu gern unter den Schirm der Schutzmacht USA. Doch seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten ist alles anders, denn Trump stellt die alte Weltordnung in Frage und agiert dabei höchst irritierend. Viele sehen die Demokratie in ihrer bisher mächtigsten Trutzburg in Gefahr - und das in einer Zeit, da weltweit Autokraten das liberale Demokratiemodell in Frage stellen. Alfred Schier spricht darüber mit dem Historiker Michael Stürmer und Jan van Aken, stellvertretender Fraktionsvorsitzender Die Linke.

Moderation: Alfred Schier
Gäste: Prof. Michael Stürmer (Historiker), Jan van Aken (Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Die Linke)