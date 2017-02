Disney XD 22:15 bis 22:35 Trickserie Disneys American Dragon Das Sommercamp USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Jake, Spud und Trixie brauchen ein bisschen Ruhe von ihrem aufregenden Alltag. Sie bieten deshalb an, als Betreuer in Haleys Sommerferien-Camp zu arbeiten. Doch dann wird eine legendäre Geistergeschichte wahr und mit der Ruhe ist es vorbei. Jake muss zum Drachen werden und den Geist bekämpfen, der die Seelen der Kinder rauben will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's American Dragon: Jake Long Regie: Steve Loter, Nick Filippi, Christian Roman Drehbuch: Chris Nee Musik: Adam Berry Altersempfehlung: ab 6