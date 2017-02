RTL Crime 22:25 bis 23:10 Krimiserie CSI: NY Tödliche Verwechslung USA, CDN 2005 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 18: Ein toter Taxifahrer stellt Danny und Aiden vor ein Rätsel. Er wurde brutal zusammengeschlagen und erstochen. Die Vorgehensweise weist eindeutig auf einen männlichen Täter hin, doch die DNA trägt weibliche Merkmale. Nachdem der Tote als Fernando Reyes identifiziert wurde, führt die Spur zu einem Nachtclub - und zu der Tänzerin Jamie Banks, die Reyes in der Mordnacht nach Hause gefahren hatte. Diese sagt aus, dass sie vor ihrer Haustür von einem Fremden überfallen wurde und Reyes ihr zu Hilfe geeilt war. Wurde Reyes von dem Angreifer ermordet? Einen Tag vor der Veröffentlichung ihres Untersuchungsberichts feiern die Mitglieder der Dove Commission in einem New Yorker Hotel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Mac Taylor) Melina Kanakaredes (Stella Bonasera) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Vanessa Ferlito (Aiden Burn) Hill Harper (Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Don Flack) J. Grant Albrecht (Dr. Leonard Giles) Originaltitel: CSI: NY Regie: Emilio Estevez Drehbuch: Anthony E. Zuiker Kamera: Dermott Downs Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12