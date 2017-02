Discovery Channel 22:30 bis 23:20 Dokumentation Alaskan Bush People Ein Haus für Gabe USA 2015 Stereo 16:9 Merken Billy und seine Familie haben mit dem Bürgermeister von Hoonah eine Abmachung getroffen: Die Einsiedler räumen in der Nähe des Dorfes einen vernachlässigten Strandabschnitt auf und dürfen im Gegenzug alles Nützliche, das sie dort finden, behalten. Ein guter Deal für beide Seiten, denn alten Schrott und Bauholz kann man in der Wildnis immer brauchen. Vor Ort entdeckt das "Wolfsrudel" zudem eine verlassene Hütte, die sich perfekt als Behausung für Gabe eignen würde. Der 26-Jährige wollte sich nämlich ohnehin gerade eine neue Unterkunft bauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Alaskan Bush People Regie: Allison Kagan