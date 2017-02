Heimatkanal 22:15 bis 23:35 Komödie Hilfe, die Verwandten kommen D 1971 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Supermarktpraktikant Helmut und Kindergärtnerin Ingrid, ein jungvermähltes Paar, sitzen in einer geräumigen aber völlig leeren Wohnung. Um dem abzuhelfen, rückt die "liebe" Verwandtschaft an und stürzt den gesamten Hausstand in ein völliges Chaos aus Missverständnissen und Verwechslungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uschi Glas (Ingrid) Horst Janson (Helmut) Ilja Richter (Peter) Theo Lingen (Onkel Theo) Beppo Brem (Onkel Beppo) Erni Singerl (Frau Schwalbe) Claudia Höll (Renate Bussard) Originaltitel: Hilfe, die Verwandten kommen Regie: Franz Josef Gottlieb Drehbuch: August Rieger Kamera: Ernst Wild Musik: Gerhard Heinz Altersempfehlung: ab 6