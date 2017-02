Spiegel Geschichte 22:40 bis 23:30 Dokumentation Die letzten 24 Stunden von... Tupac Shakur CDN 2007 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 12: Tupac Shakur, auch bekannt unter seinen Künstlernamen 2Pac und Makaveli, war bis zu seinem frühen Tod einer der erfolgreichsten US-Rapper (75 Millionen verkaufte Tonträger). Am 7. September 1996 wurde der damals 25-Jährige in Las Vegas hinterhältig niedergeschossen, aus einem vorbeirasenden Auto heraus. Sechs Tage später erlag er seinen Schussverletzungen. Der oder die Mörder wurden bis heute nicht gefasst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Final 24 Altersempfehlung: ab 12