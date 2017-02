Sky Sport 2 23:45 bis 01:45 Golf Golf: US PGA Tour Genesis Open, 4. Tag in Pacific Palisades, Kalifornien (USA) USA Stereo 16:9 HDTV Merken Vor 91 Jahren feierten die Los Angeles Open ihre Premiere. In dieser Woche findet das Turnier als Genesis Open zum 91. Mal statt. Und wie sich das für ein Turnier in L.A. gehört, ist der Club der Hollywood-Stars Austragungsort der Genesis Open. Im grandiosen Riviera Country Club spielten schon Dean Martin und Humphrey Bogart. Ab dem 16. Februar sind Titelverteidiger Bubba Watson, Dustin Johnson, Jordan Spieth, Phil Mickelson und Adam Scott zu Gast in Pacific Palisades. Sky überträgt die Genesis Open exklusiv live und in HD. Kommentar: Gregor Biernath. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie