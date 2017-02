Sky Atlantic HD 22:00 bis 23:15 Actionserie Band Of Brothers - Wir waren wie Brüder Folge: 1 Currahee GB, USA 2001 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Camp Toccoa, Sommer 1942: Eine Gruppe junger Männer tritt ihren Dienst in der Easy Company des 506. Parachute Infantrie Regiments an. Captain Sobel (David Schwimmer) soll die angehenden Fallschirmspringer auf ihren Kriegseinsatz vorbereiten. - Start der von Hollywoods Dreamteam Steven Spielberg/Tom Hanks produzierten Kriegsserie, ausgezeichnet mit sechs Emmys und einem Golden Globe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicholas Aaron (Robert E. (Popeye) Wynn) Kirk Acevedo (Joseph D. Toye) Doug Allen (Sgt. Alton More) Eion Bailey (Pvt. David Kenyon Webster) Philip Barantini (Wayne A. (Skinny) Sisk) George Calil (James H. Alley Jr.) Ben Caplan (Walter S. Gordon Jr.) Originaltitel: Band of Brothers Regie: Phil Alden Robinson Drehbuch: Stephen Ambrose, Erik Jendresen, Tom Hanks Kamera: Remi Adefarasin, Joel Ransom Musik: Michael Kamen Altersempfehlung: ab 12