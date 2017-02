Sky Comedy 23:40 bis 01:10 Komödie Boom! - Das SEXperiment USA 2010 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die Studenten Alan (Chandler Rylko) und Sam (Najarra Townsend) sind innig verliebt. Zusammen belegen sie einen Kurs bei Professor Grimes (C. Thomas Howell). Als Sam bei ihm eine Assistenz angeboten bekommt, verändert sie sich dramatisch: Plötzlich scheint sie gar nichts mehr für Alan zu empfinden. Alan ist am Boden zerstört. Doch dann entschließt er sich, für ihre Liebe zu kämpfen. Und entdeckt, dass Grimes Forschungen darüber anstellt, wie man Liebe manipuliert. - Verrückte Komödie über die Hintergründe der Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: C. Thomas Howell (Professor Grimes) Chandler Rylko (Alan) Najarra Townsend (Sam) Cassidy Gard (Erika) Benjamin Seay (Thomas) Jeremy Radin (Roger) Aris Alvarado (Miller) Originaltitel: Cupid's Arrow Regie: Dan Peterson Drehbuch: Wakelin McNeel, Dan Peterson Kamera: Mike Testin Altersempfehlung: ab 16