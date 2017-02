Kinowelt 23:35 bis 01:20 Fantasyfilm Avalon J, PL 2001 16:9 20 40 60 80 100 Merken Ash ist süchtig nach Avalon. Wie viele andere taucht sie jeden Tag aufs Neue in die virtuelle Welt des berüchtigten, aber illegalen Computer-Games ein. Ash ist eine der härtesten Spiel-Profis. Sie gibt niemals auf, ehe nicht auch der letzte Gegner auf den simulierten Kriegsschlachtplätzen ausgeschaltet wurde. Doch auf eine Ebene drang sie bislang noch nie vor: Der "Special Class A Level" von Avalon steht nur einer kleinen, elitären Gruppe von Spielern offen, wie etwa ihrem Freund Murphy, der seit kurzem jedoch völlig apathisch in einem Wachkoma dahinvegetiert. Als Ash nun die unglaubliche Chance erhält, selbst auf Level A aufzusteigen, zögert sie keine Sekunde. Sie hat jedoch keine Ahnung, dass sie damit das riskanteste Spiel ihres Lebens spielt. Von Level A kehrte bislang niemand zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ma?gorzata Foremniak (Ash) W?adys?aw Kowalski (Game Master) Jerzy Gudejko (Murphy) Dariusz Biskupski (Bishop) Katarzyna Bargielowska (Receptionist) Alicja Sapryk (Gill) Micha? Breitenwald (Murphy of Nine Sisters) Originaltitel: Avalon Regie: Mamoru Oshii Drehbuch: Kazunori Itô Kamera: Grzegorz Kedzierski Musik: Kenji Kawai Altersempfehlung: ab 12