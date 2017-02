National Geographic 22:40 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Inferno in den Everglades CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken 11. Mai 1996: Eine altersschwache Boeing DC-9 der Billigfluglinie ValuJet startet von Miami nach Atlanta, als irgendwo in der Maschine ein lautes Rumoren ertönt. Im Cockpit springen gleichzeitig Dutzende Warnleuchten an: Die Elektrik der Boeing spielt verrückt, die Batterien leeren sich in atemberaubendem Tempo - und dann sind aus dem Passagierraum plötzlich Schreie zu hören. Feuer in der Kabine! Die Flammen dringen durch den Boden, beißender Qualm verbreitet sich über die Klimaanlage in rasendem Tempo, ein Entkommen ist unmöglich. Die Piloten setzen sofort zur Notlandung an, können jedoch die Katastrophe nicht mehr verhindern: Mit über 800 Stundenkilometern bohrt sich die Maschine in den Boden. Keiner der 110 Menschen an Bord überlebt. "Mayday - Alarm im Cockpit" rekonstruiert die Hintergründe der Tragödie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Janet Porter (Captain Candi Kubeck) David Huband (First Officer Richard Hazen) Jefferson Brown (NTSB Investigator Greg Feith) Steven L. Bird (NTSB Investigator Merritt Binky) Jack Grinhaus (NTSB Investigator Malcolm Brenner) David Tompa (NTSB Investigator Jim Henderspm) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Su Rynard Drehbuch: Christopher Blow Musik: Anthony Rozankovic