Zee.One 22:20 bis 00:20 Komödie Hochzeit mit Folgen IND 2012 Was in Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas. Außer die Liebe, die folgt Dir überall hin. Das wussten die jungen Inder Rahul und Riana leider nicht, die in einer durchzechten Nacht aus versehen heiraten und sich urplötzlich mit ihren konservativen Familien konfrontiert sehen. Rahul ist bereits 25 und von Beruf Architekt, wie seine Eltern von ihm erwartet haben. Auch sonst haben sie Rahul alles vorgeschrieben und Rahul hat stets versucht, die strengen Erwartungen auch zu erfüllen. Doch momentan kriselt es bei dem jungen Mann. Er verliert seinen Job in Las Vegas und kann dies seinen in Indien lebenden Eltern einfach nicht beichten. Schließlich will er nicht als Versager dastehen. Als ob Rahul nicht schon genug Probleme hätte, begegnet er der lebenslustigen Riana. Beim gemeinsamen Psychologen kommt es zu einem Missverständnis, indem Rianna ihm unterstellt, sie zu stalken. Nachdem sie merkt, dass dies doch nur ein Missverständnis war, möchte sie sich bei ihm entschuldigen. Und da es Heiligabend ist, lädt sie ihn in eine Kneipe ein. Rahul will ihr beweisen, dass er nicht so verkorkst ist und sie betrinken sich und feiern ausgiebig in den Straßen von Las Vegas - bis sie in einer Hochzeitskapelle landen. Der nächste Morgen: Rahul und Rianna sind verheiratet. Nach der durchzechten Nacht sind sich beide einig - die Ehe muss annulliert werden. Dennoch hilft Rahul Rianna aus ihrer misslichen Lage, da sie ebenfalls arbeitslos ist und nun auch ihre Wohnung verloren hat. Während der gemeinsamen Zeit freunden sie sich an. Sie schafft es sogar, in Rahul die Lebensfreude zu erwecken, sodass er sie bis nach Indien begleitet. In Bombay zeigt sie ihm ihre alte Schule und Rahul zieht falsche Schlüsse daraus. Er hat sich mittlerweile in Rianna verliebt und will sie küssen. Doch Rianna blockt ab, was Rahul wütend macht. Sie streiten sich und Rahul besucht seine Eltern, denen er vormacht, er sei geschäftlich in der Stadt. Erst bei einem Familienessen mit Geschäftspartnern seines Vaters platzt Rahul der Kragen und er rückt mit der Wahrheit heraus. Die Eltern sind empört, vor allem über die Heirat mit Rianna. Doch Rahul ist dies egal und er kehrt wieder zu Rianna zurück, um sich mit ihr auszusprechen. Sie beschließen weiterhin Freunde zu bleiben. Als Freunde kehren sie auch nach Amerika zurück - und Riana versucht eine neue Flamme für Rahul zu finden. Natürlich liebt dieser sie aber noch immer. Gibt es noch eine Chance? Schauspieler: Kareena Kapoor (Riana Braganza) Imran Khan (Rahul Kapoor) Boman Irani (Mr. Kapoor) Ram Kapoor (Mr. Bulani) Ratna Pathak Shah (Mrs. Kapoor) Soniya Mehra (Anusha) Avantika Malik Khan (Auntyji) Originaltitel: Ek Main Aur Ekk Tu Regie: Shakun Batra Drehbuch: Shakun Batra, Ayesha DeVitre Kamera: David MacDonald Musik: Amit Trivedi