Syfy 22:15 bis 22:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Sklaven der Republik USA 2011 Stereo 16:9 Nachdem sie auf Kiros nicht viel ausrichten konnten, begeben sich Obi-Wan, Anakin und Ahsoka nach Zygerria. Dort vermuten sie die entführten Bewohner von Kiros. Um nicht aufzufallen, verkleiden sie sich als Sklavenhändler und unternehmen den Versuch, den Gouverneur von Kiros zu befreien. Doch das Vorhaben scheitert, und die Jedis werden gefangen genommen. Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Brian O'Connell Drehbuch: George Lucas, Henry Gilroy, Steven Melching