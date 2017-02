ARTE 22:55 bis 00:30 Drama Alice und das Meer F 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Alice liebt die See und ihre Arbeit als zweite Mechanikerin auf einem Frachtschiff allerdings muss sie dafür ihren Freund Félix immer wieder auf dem Festland zurücklassen. Eines Tages entdeckt sie in ihrer Kabine das Notizbuch ihres Vorgängers und beginnt darin zu lesen. Zwischen neuen Eroberungen, Liebeskummer und den Problemen mit dem Schiffsdiesel schwingt etwas zwischen den Zeilen mit, was auch Alice nur zu gut kennt: das Glück, aber auch eine leichte Traurigkeit, die mit einem Leben auf See verbunden ist. Ausgerechnet ihre erste große Liebe Gaël ist bei Alices erster Fahrt nach der Ausbildung mit an Bord als Kapitän. Schnell brechen die alten Gefühle wieder hervor und Alice merkt, dass sich das Sprichwort "Was auf dem Meer geschieht, bleibt auf dem Meer" für sie nicht bewahrheitet. Kann ihre leidenschaftliche Affäre mit Gaël Bestand haben, wenn auf beide an Land ein anderer Partner wartet? Alice gerät in einen Konflikt: Sie liebt die unendliche Weite des Meeres, aber bekommt genauso die Grenzen der Freiheit zu spüren. Auch wenn es vielleicht den Verzicht auf feste Beziehungen bedeutet, möchte Alice weiterhin in ihrem Beruf arbeiten - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ariane Labed (Alice) Melvil Poupaud (Gaël) Anders Danielsen Lie (Felix) Pascal Tagnati (Antoine) Jean-Louis Coulloc'h (Barbereau) Bogdan Zamfir (Vali) Nathanaël Maïni (Fred) Originaltitel: Fidelio, l'odyssée d'Alice Regie: Lucie Borleteau Drehbuch: Lucie Borleteau, Clara Bourreau Kamera: Simon Beaufils Musik: Thomas De Pourquery